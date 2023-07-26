Стало известно, когда Иноуэ проведет свой следующий бой

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ в следующем поединке должен подраться с обладателем титулов WBA и IBF Марлоном Тапалесом.

Как сообщает журналист ESPN Джо Тесситоре, титульный бой может состояться в ноябре.

"На ринге в Токио два бойца встретились на своей первой из, как кажется, многих дуэлей взглядов. Мы слышали, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе может состояться в ноябре этого года.

Это предполагало победу Иноуэ над Фултоном. Но это было больше, чем просто победа", - приводит слова инсайдера Boxing News 24.

Напомним, что 25 июля Иноуэ победил Фултона техническим нокаутом в восьмом раунде.

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