iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Стало известно, когда Иноуэ проведет свой следующий бой

Японец выйдет в ринг за звание абсолютного чемпиона.
Сегодня, 09:25
Наоя Иноуэ / Top Rank
Наоя Иноуэ / Top Rank

Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ в следующем поединке должен подраться с обладателем титулов WBA и IBF Марлоном Тапалесом.

Как сообщает журналист ESPN Джо Тесситоре, титульный бой может состояться в ноябре.

"На ринге в Токио два бойца встретились на своей первой из, как кажется, многих дуэлей взглядов. Мы слышали, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе может состояться в ноябре этого года.

Это предполагало победу Иноуэ над Фултоном. Но это было больше, чем просто победа", - приводит слова инсайдера Boxing News 24.

Напомним, что 25 июля Иноуэ победил Фултона техническим нокаутом в восьмом раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Стало известно, почему WBC санкционировало бой Фьюри – Нганну Стало известно, почему WBC санкционировало бой Фьюри – Нганну
Аталанта попросила Манчестер Юнайтед ускориться в переговорах по Хойлунду Аталанта попросила Манчестер Юнайтед ускориться в переговорах по Хойлунду
"Сломает его сердце": Нельсон сделал откровенный прогноз на бой Усик - Дюбуа "Сломает его сердце": Нельсон сделал откровенный прогноз на бой Усик - Дюбуа
IEM Cologne 2023: расписание и результаты матчей IEM Cologne 2023: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов
Днепр-1 - Панатинаикос 1:3 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс12:15
Стало известно, почему WBC санкционировало бой Фьюри – Нганну
Европа11:49
Аталанта попросила Манчестер Юнайтед ускориться в переговорах по Хойлунду
Бокс11:48
"Сломает его сердце": Нельсон сделал откровенный прогноз на бой Усик - Дюбуа
Киберспорт11:30
IEM Cologne 2023: расписание и результаты матчей
Украина11:25
Трансферы УПЛ: ЛНЗ подписал экс-игрока сборной Украины
НБА11:19
ЛеБрон лидирует в котировках на авторство забавного исторического события следующего сезона
НБА10:54
Умер двухлетний внук нового главного тренера Милуоки
Другие страны10:45
Чемпионат мира-2023 (женщины): Япония обыграла Коста-Рику
Другие страны10:35
"Возобновлю карьеру": Усейн Болт забавно отреагировал на возможный трансфер Мбаппе в Саудовскую Аравию
Европа10:30
Легендарная "семерка" Винни, "десятка" для Леао и другие: футболисты, которые летом сменили номер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK