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Иноуэ стал чемпионом в четырех категориях после 25-й победы кряду

Японец без шансов одолел Стивена Фултона.
Сегодня, 22:38
Наоя Иноуэ / Getty Images
Наоя Иноуэ / Getty Images

Японский боксер Наоя Иноуэ победил американца Стивена Фултона и стал чемпионом мира в четырех категориях.

К тому же эта победа стала для японца 25-й подряд, а также уже шестой поединок подряд Иноуэ заканчивает досрочным нокаутом.

В начале года Иноуэ освободил все пояса в легком весе и перешел в более тяжелую категорию. 29-летний Фултон был объединенным чемпионом WBC и WBO во втором легком весе.

Японец доминировал на ринге в течение семи раундов, постоянно атакуя американца. Все решилось в восьмом раунде. Сначала Фултон встал после серии ударов в голову, а потом Иноуэ зажал его в углу, и судья завершил бой.

Наоя Иноуэ стал лишь 22-м боксером в истории, которому покрились титулы в четыерых категориях. С 2020 года единственным действиующим боксером с таким достижением был Сауль Альварес.

Ранее стало известно, что Майк Тайсон будет тренировать Нганну перед боем с Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Наоя Иноуэ

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