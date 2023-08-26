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Джойс оценил шансы того, что Дюбуа нокаутирует Усика

Британец верит в победу украинского чемпиона.
Сегодня, 12:30
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс поделился мнением относительно предстоящего поединка между Даниэлем Дюбуа и чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам Джойса, у его соотечественник сильный удар, однако попасть по украинцу не сможет.

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"Дюбуа - очень сильный панчер, но если ты не можешь ударить Усика, как ты собираешься его нокаутировать.

Я заметил, что Усик тоже умеет бить. При этом он наносит много ударов, поэтому в бою с ним всегда сложно. Это тяжелое испытание, но удачи Даниэлю", - приводит слова Джойса talkSPORT.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.


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