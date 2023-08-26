Будет досрочная победа: анонс и прогноз на бой Усик - Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер проведет вторую защиту чемпионских поясов, так что для него это будет большим испытанием. В соперниках у Усика мощный британец, который известен своим нокаутирующим ударом.

ISPORT представляет анонс и прогноз на титульный бой.

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Последний бой

Усик встречался с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа, которого до этого победил и отобрал пояса. Во второй раз украинец также одолел опытного британца, оставив пояса у себя. Победа была более тяжелая, что сказалось на оценках судей – раздельным решением. Но триумф Усика позволил ему нацелиться на звание абсолютного чемпиона супертяжелого веса.

Дюбуа провел защиту своего звания «регулярного чемпиона». В соперниках был Кевин Лерена из ЮАР. Африканец шокировал британца на старте боя, отправив того в нокдаун. Несмотря на такой тяжелый старт, Дюбуа сумел добыть победу техническим нокаутом уже в третьем раунде.

Слова боксеров перед боем

Александр Усик

Я с уважением отношусь к Дюбуа. Это некоторые люди в интернете как-то недооценивают. Я к каждому своему оппоненту отношусь с очень большим уважением. Это претендент, и мне нужно выполнить то, что передо мной стоит. Если он претендует, то мне нужно с ним отбоксировать. Я не собираюсь от кого-то бегать или искать удобные для себя моменты. Я не очень обращаю внимание на критику и мнения других людей. Если это нужно, то необходимо это сделать. Я не могу сказать, что сильно много за ним следил, но с какого-то момента я смотрел его бои, смотрел, с кем он боксирует. Я понимал, что, возможно, когда-то мне с этим парнем придется боксировать.

Даниэль Дюбуа

Все дело в том, чтобы бороться с ним и выйти на удобную дистанцию. Мне просто нужно выключить его. Парень хорошо двигается, поэтому нужно лишить его пространства и все такое. Мы все это предусмотрели. У нас есть кое-что для него. Мы готовы ко всему. Теперь все зависит от меня. Я должен выйти и сделать свою работу.

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Прогноз

Британец нацелен на быструю победу в стартовых раундах. Дюбуа очень мощный панчер, а все слова о нокаутирующем ударе не являются выдумкой. Если у Даниэля не получится поймать Усика до половины поединка, то дальше шансов у него практически нет.

Усик, который является фаворитом боя, нацелен на победу. Он вполне показал, что может избегать атак, но такого соперника, как Дюбуа у него не было еще. Так что все зависит от того, как боксеры пройдут старт титульного поединка.

Мы же ставим на победу нокаутом, но это будет в исполнении Усика. Александр заставит своего соперника сдаться раньше удара в гонг, пускай и в последних раундах.

Прогноз: досрочная победа Усика

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.