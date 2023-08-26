Непобежденный американец назвал двух боксеров, которые могут победить Усика

Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон заявил, что лишь несколько человек могут победить действующего обладателя титулов WBA/WBO/IBF в его дивизионе Александра Усика.

По словам Андерсон, украинец может проиграть только ему и Тайсону Фьюри.

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"Усик - очень умный боец. Кажется, что после каждой проблемы, которую ты решаешь, у него есть еще одна для тебя. Он устанавливает на тебя ловушки. Усик может выдерживать чертовски сильные удары. Ты также должен быть способен отвечать на его удары своими. Чтобы победить Усика, тебе необходимо быть ловким и умным. Тебе нужны планы от "А" до "Я". Тебе необходимо больше, чем 3-4 плана на бой.

Даю сто процентов, что я умею ставить ловушки. У меня есть скорость и интеллект, чтобы это сделать. У меня достаточно каверзная скорость, но если я вдобавок ко всему расставлю ловушки, то это выровняет общую ситуацию. Я думаю, что Тайсон Фьюри может победить Усика. Считаю, что я также могу его побить", - сказал Андерсон сайту Sky Sports.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа, которые проведут бой сегодня, 26 августа.