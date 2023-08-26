iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Непобежденный американец назвал двух боксеров, которые могут победить Усика

Джаред Андерсон готов ворваться в список лучших королевского веса.
Сегодня, 13:00
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон заявил, что лишь несколько человек могут победить действующего обладателя титулов WBA/WBO/IBF в его дивизионе Александра Усика.

По словам Андерсон, украинец может проиграть только ему и Тайсону Фьюри.

Читай также: Джойс оценил шансы того, что Дюбуа нокаутирует Усика

"Усик - очень умный боец. Кажется, что после каждой проблемы, которую ты решаешь, у него есть еще одна для тебя. Он устанавливает на тебя ловушки. Усик может выдерживать чертовски сильные удары. Ты также должен быть способен отвечать на его удары своими. Чтобы победить Усика, тебе необходимо быть ловким и умным. Тебе нужны планы от "А" до "Я". Тебе необходимо больше, чем 3-4 плана на бой.

Даю сто процентов, что я умею ставить ловушки. У меня есть скорость и интеллект, чтобы это сделать. У меня достаточно каверзная скорость, но если я вдобавок ко всему расставлю ловушки, то это выровняет общую ситуацию. Я думаю, что Тайсон Фьюри может победить Усика. Считаю, что я также могу его побить", - сказал Андерсон сайту Sky Sports.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа, которые проведут бой сегодня, 26 августа.


Статьи по теме

Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023 Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023
Украина легко одолела Тунис в первом матче чемпионата мира по CS:GO Украина легко одолела Тунис в первом матче чемпионата мира по CS:GO
Роналду оценил свой хет-трик в составе Ан-Насра Роналду оценил свой хет-трик в составе Ан-Насра
ЛНЗ - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины ЛНЗ - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике
Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023
Киберспорт14:55
Украина легко одолела Тунис в первом матче чемпионата мира по CS:GO
Другие страны14:50
Роналду оценил свой хет-трик в составе Ан-Насра
Украина14:45
ЛНЗ - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:43
Милан возобновил интерес к форварду Порту
Европа14:22
Забарный - в стартовом составе Борнмута на матч против Тоттенхэма
Бокс14:20
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя 26.08.2023
Европа14:07
Вратарь Атлетико - о Рубиалесе: Не видела, чтобы он целовал в губы Рамоса или Карвахаля
Бокс14:00
Уайлдер оценил шансы на проведения боя с Усиком
Сборные13:51
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Греция и Грузия стартовали с побед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK