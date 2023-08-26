Уайлдер оценил шансы на проведения боя с Усиком

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что заберет титулы у Александра Усика.

По словам американца, лишь вопрос времени, когда он выйдет в ринг с украинцем.

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"Я являюсь обязательным для чемпиона, но сейчас все двери закрыты. Я обязательный претендент по версиям WBA и WBC. Я второй номер IBO и третий в IBF.

Я имею в виду, что занимаю лидирующие позиции во всех рейтингах. Так что это всего лишь вопрос времени, когда снова окажусь на вершине и получу свои пояса.

Сейчас я просто сижу и наслаждаюсь жизнью. Позволяю другим бойцам делать то, что они хотят. Потому что правду говорят, что супертяжелый дивизион мертв. Мы сейчас совершенно не ощущаем никакого электричества", - приводит слова американца Boxing Social.

Ранее сообщалось, что непобежденный американец назвал двух боксеров, которые могут победить Усика.