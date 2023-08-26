iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Уайлдер оценил шансы на проведения боя с Усиком

Американец намерен стать чемпионом королевского дивизиона.
Сегодня, 14:00
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что заберет титулы у Александра Усика.

По словам американца, лишь вопрос времени, когда он выйдет в ринг с украинцем.

Читай также: "Нокаут в восьмом раунде": Уайлдер попытался предсказать точный исход боя Усик - Дюбуа

"Я являюсь обязательным для чемпиона, но сейчас все двери закрыты. Я обязательный претендент по версиям WBA и WBC. Я второй номер IBO и третий в IBF.

Я имею в виду, что занимаю лидирующие позиции во всех рейтингах. Так что это всего лишь вопрос времени, когда снова окажусь на вершине и получу свои пояса.

Сейчас я просто сижу и наслаждаюсь жизнью. Позволяю другим бойцам делать то, что они хотят. Потому что правду говорят, что супертяжелый дивизион мертв. Мы сейчас совершенно не ощущаем никакого электричества", - приводит слова американца Boxing Social.

Ранее сообщалось, что непобежденный американец назвал двух боксеров, которые могут победить Усика.


Статьи по теме

Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023 Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023
Украина легко одолела Тунис в первом матче чемпионата мира по CS:GO Украина легко одолела Тунис в первом матче чемпионата мира по CS:GO
Роналду оценил свой хет-трик в составе Ан-Насра Роналду оценил свой хет-трик в составе Ан-Насра
ЛНЗ - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины ЛНЗ - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике
Медальный прыжок Бех-Романчук и первая награда для Украины на ЧМ-2023 по легкой атлетике

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 17 месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: где смотреть бой 26.08.2023
Киберспорт14:55
Украина легко одолела Тунис в первом матче чемпионата мира по CS:GO
Другие страны14:50
Роналду оценил свой хет-трик в составе Ан-Насра
Украина14:45
ЛНЗ - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа14:43
Милан возобновил интерес к форварду Порту
Европа14:22
Забарный - в стартовом составе Борнмута на матч против Тоттенхэма
Бокс14:20
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя 26.08.2023
Европа14:07
Вратарь Атлетико - о Рубиалесе: Не видела, чтобы он целовал в губы Рамоса или Карвахаля
Бокс14:00
Уайлдер оценил шансы на проведения боя с Усиком
Сборные13:51
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Греция и Грузия стартовали с побед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK