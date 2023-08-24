"Нокаут в восьмом раунде": Уайлдер попытался предсказать точный исход боя Усик - Дюбуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

По мнению американца, украинский боксер должен одержать досрочную победу над британцем.

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"Я думаю, что Усик победит нокаутом. Мне кажется, что это будет нокаут в восьмом раунде.

Я не думаю, что Дюбуа полностью восстановился после травмы. Но мы не придумываем никаких оправданий. Больше никаких отмазок. Никто не должен оправдываться. Мы просто желаем ему всего самого лучшего в субботу, когда он попытается завоевать титулы", - сказал Уайлдер в комментарии ESNEWS.

Ранее тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком.

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