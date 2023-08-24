iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Нокаут в восьмом раунде": Уайлдер попытался предсказать точный исход боя Усик - Дюбуа

Американский экс-чемпион сделал прогноз на предстоящий поединок.
Сегодня, 11:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа.

По мнению американца, украинский боксер должен одержать досрочную победу над британцем.

Читай также: Усик и Дюбуа провели открытую тренировку за три дня до чемпионского боя

"Я думаю, что Усик победит нокаутом. Мне кажется, что это будет нокаут в восьмом раунде.

Я не думаю, что Дюбуа полностью восстановился после травмы. Но мы не придумываем никаких оправданий. Больше никаких отмазок. Никто не должен оправдываться. Мы просто желаем ему всего самого лучшего в субботу, когда он попытается завоевать титулы", - сказал Уайлдер в комментарии ESNEWS.

Ранее тренер Дюбуа раскрыл амбициозный план на бой с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер Даниэль Дюбуа

Статьи по теме

Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса
"Если Тайсон не обос*ется": Промоутер Усика выразил надежду, что бой с Фьюри состоится "Если Тайсон не обос*ется": Промоутер Усика выразил надежду, что бой с Фьюри состоится
"Это прибавило мне мотивации": Усик рассказал о визите к украинским воинам на передовой "Это прибавило мне мотивации": Усик рассказал о визите к украинским воинам на передовой
Конкурент Кухаревича покинет Суонси Конкурент Кухаревича покинет Суонси
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Бокс15:25
Усик - Дюбуа: Беринчик, Митрофанов и другие, все бои вечера бокса
Футбол15:17
Конкурент Кухаревича покинет Суонси
Бокс15:02
"Если Тайсон не обос*ется": Промоутер Усика выразил надежду, что бой с Фьюри состоится
Футбол14:54
Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24: ПСЖ остается фаворитом несмотря на неудачный старт сезона
Европа14:50
Противоположное мнение: Бенитес встал на защиту хавбека Сельты
Футбол14:33
Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024: Интер лидирует
Бокс14:31
"Это прибавило мне мотивации": Усик рассказал о визите к украинским воинам на передовой
Европа14:21
Анчелотти рассказал, кто сыграет в воротах в матче с Сельтой
Футбол14:08
Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24: Бавария с Кейном - фавориты
Бокс14:05
Александр Усик - Даниэль Дюбуа: онлайн-трансляция финальной пресс-конференции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK