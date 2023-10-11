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"Я все еще ощущаю его попадания": Пакьяо назвал соперника с самым сильным ударом

Филиппинец вспомнил свою победу, которую добыл в 2009 году.
Сегодня, 07:23
Мэнни Пакьяо / Getty Images
Мэнни Пакьяо / Getty Images

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) рассказал, кто из всех его соперников обладал самым мощным ударом.

По словам легендарного бойца, у него наибольше возникло трудностей в 2009 году, когда он вышел в ринг с Мигелем Котто.

"Мигель Котто. Я до сих пор ощущаю некоторые из тех ударов, которыми он по мне попал. Стоять у канатов - не самая лучшая идея, когда вы деретесь против кого-то, как он. Также у него отличная точность. Этот парень невероятный", - приводит слова Пакьяо Boxing Social.

Пакьяо и Котто провели поединок в ноябре 2009 года в Лас-Вегасе (США). Бой завершился победой Пакьяо техническим нокаутом в двенадцатом раунде.

Ранее Пакьяо подтвердил намерение выступить на Олимпиаде-2024.

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