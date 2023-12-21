Паркер предсказал, как закончится его бой с Уайлдером

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер поделился мнением о своем поединке с Деонтеем Уайлдером.

По словам новозеландца, он рассчитывает выиграть бой досрочно, отправив соперника в нокаут.

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"У каждого тяжеловеса есть сила. Если нанесешь правильный удар в нужное время, то можешь вырубить кого угодно. Это просто еще один бой. У Уайлдера было время, но теперь пришло мое. Это мое время, чтобы проявить себя.

Импульс сохраняется, когда вы часто деретесь. В каждом бою, вы получаете свой урок. На тренировках мы сталкиваемся со многими вещами, которые предают нам уверенность в поединках. Поэтому мы даже не думали, когда нам предложили этот вариант.

Я займусь делом. Я здесь не для того, чтобы бездельничать. Как я выиграю у Уайлдера? Нокаутом. Все говорят о его силе, но посмотрим. Поговорим о моей после боя", - приводит слова боксера Boxing News 24.

Бой Уайлдер - Паркер состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Деонтей Уайлдер спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером.

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