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Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя

Американский боксер пошел по стопам своего легендарного соотечественника Мухаммеда Али.
Сегодня, 12:18
Джервонта Дэвис / Getty Images
Джервонта Дэвис / Getty Images

Действующий обладатель регулярного титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) пошел на кардинальные перемены в жизни.

Как сообщает Boxing Kingdom, непобежденный американский боксер принял ислам.

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Кроме того, 29-летний спортсмен взял себе другое имя - теперь его зовут Абдул Вахид.

Таким образом, американец пошел по стопам своего легендарного соотечественника Мухаммеда Али, который был Кассиусом Клеем, но сменил имя после принятия ислама.

Напомним, что в своем последнем бою в апреле 2023 года Джервонта Дэвис нокаутировал в седьмом раунде Райана Гарсию.

Ранее сообщалось, что промоутер усомнился в возможности организации боя между Девином Хэйни и Джервонтой Дэвисом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис

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