Джервонта Дэвис принял ислам и сменил имя

Действующий обладатель регулярного титула WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0, 27 КО) пошел на кардинальные перемены в жизни.

Как сообщает Boxing Kingdom, непобежденный американский боксер принял ислам.

Читай также: Дэвис отказался от боя с Хэйни за невероятный гонорар

Кроме того, 29-летний спортсмен взял себе другое имя - теперь его зовут Абдул Вахид.

Таким образом, американец пошел по стопам своего легендарного соотечественника Мухаммеда Али, который был Кассиусом Клеем, но сменил имя после принятия ислама.

Gervonta Davis will now be known as Abdul Wahid. Similar to how Cassius Clay changed his name to Muhammad Ali, after converting to Islam.