"Возможные соперники уже закончились": Промоутер хочет устроить Шакуру объединительный бой

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона, высказался о планах по поводу будущего своего подопечного.

По словам представителя американского боксера, лучшим вариантом для его клиента стало бы проведения объединительного боя против обладателя титула WBA Джервонты Дэвиса.

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"Безусловно, что поединок с Джервонтой - это особый бой для Шакура. К тому же, как я уже говорил, все возможные соперники для Дэвиса уже закончились.

У нас с Шакуром остался только один бой впереди. Конечно, мы бы хотели, чтобы он остался с нами до конца карьеры. Всегда верил, что именно он лучший в этом весе.

Из-за невыразительного выступления "Танка" против Ламонта Роуча теперь большинство фанатов считает, что Шакур одолеет Джервонту. Смешно, что еще до субботы все было не так, а большинство говорило, что ему ни за что не побить "Танка". В этом красота бокса.

Я просто считаю, что бой между Джервонтой и Шакуром - это отличное противостояние. И очень хочу его провести. Я всегда верил, что Стивенсон в нем победит", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Напомним, ранее Дэвис рассказал, когда может пройти реванш с Роучем.

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