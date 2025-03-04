"Его просто не любят": Чемпион стал на защиту Джервонты после спорной ничьей с Роучем

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Джарон Эннис поделился впечатлениями от боя между обладателем титула WBA в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем, который завершился вничью.

По мнению боксера, "Танк" не заслуживает на критику, несмотря на не отсчитанный ему нокдаун.

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"Бой был отличный. Я насчитал 7-5 в пользу Джервонты, но могла быть и ничья. Роуч проделал великолепную работу. Но я просто думаю, что он не сделал достаточно для победы. Мне кажется, что люди не заметили того, что сделал "Танк" в первых пяти-шести раундах.

Дело в том, что люди просто не любят Джервонту. Просто из-за того, что не было нокаута, люди думают, что он проиграл. "Танк" делал много умных вещей в начале. Как по мне, он был острым. Люди просто болтают. В конце концов, нельзя угодить всем", - сказал Эннис в комментарии YSM Sports Media.

Напомним, ранее Дэвис рассказал, когда может пройти реванш с Роучем.

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