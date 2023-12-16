Дэвис отказался от боя с Хэйни за невероятный гонорар

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни, заявил, что Джервонта Дэвис продолжает отказываться от поединка с его сыном.

По словам Хэйни-старшего, Дэвис не захотел принимать бой за 20 миллионов долларов США.

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"Я обращаюсь сейчас к тебе, как к бывшему лицу бокса. Это эра Девина Хэйни. Ты отказался от гарантированного гонорара в 20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов, братан. Ты серьезно?

Эти нигеры такие мерзкие. Если они хотят, чтобы бой состоялся, то знают кому позвонить. Я позвоню сегодня Элу Хэймону, чтобы все выяснить", - приводит слова Хэйни-старшего Boxing News 24.

Ранее Хэйни ответил на вызов Райана Гарсии после победы над Прогрейсом.

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