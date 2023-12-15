"Давай сделаем это": Хэйни принял вызов на бой от Дэвиса

Регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис бросил вызов на бой бывшему абсолюту в этом дивизионе и новому обладателю титула WBC в первой полусредней весовой категории Девину Хэйни.

Американский боксер пригрозил соотечественнику, что расправится с ним.

"Я обещаю тебе. Твой отец будет плакать из-за того, что я сделаю с тобой, и на этом все, мой мертвый друг. Лучше наслаждайся этим, пока можешь", - приводит журналист Майкл Бенсон сообщение Дэвиса, которое боксер позже удалил.

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В свою очередь Хэйни отреагировал на вызов и выразил готовность встретиться в ринге.

"Давай сделаем это. Я свободен", - написал Хэйни.

Ранее Хэйни также ответил на вызов Райана Гарсии после победы над Реджисом Прогрейсом.

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