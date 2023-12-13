Промоутер рассказал, с кем может подраться Хэйни в следующем году

Промоутер Эдди Хирн рассказал о планах нового чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девина Хэйни.

Представитель американского боксера отметил, что в следующем году они намерены организовать три больших поединка, и назвал имена потенциальных соперников.

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"Этот парень - абсолютный профессионал, он всегда в форме, всегда силен. Я думаю, что есть очень хорошие шансы на то, что Хэйни проведет три боя в следующем году, три больших чемпионских поединка. Первый - в марте или апреле, второй - в июне или июле, а третий - в ноябре или декабре.

Я считаю, что его действительно должны признать лучшим бойцом года. Мне кажется, что в 2024 году Хэйни снова будет в этом положении, поскольку вы знаете, что он будет участвовать в больших боях.

Его не интересуют добровольные защиты, он хочет крупнейших боев. В следующем году вы можете увидеть его против соперников вроде Райана Гарсии, Теофимо Лопеса и Джервонты Дэвиса", - сказал Хирн в комментарии FightHype.com.

Ранее Хэйни ответил на вызов Райана Гарсии после победы над Прогрейсом.

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