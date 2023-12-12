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Президент WBC назвал следующего потенциального соперника Хэйни

Новый чемпион может встретиться с обязательным претендентом.
Сегодня, 00:35
Девин Хэйни и Маурисио Сулейман / Getty Images
Девин Хэйни и Маурисио Сулейман / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал победу Девина Хэйни над Реджисом Прогрейсом и завоевание им титула WBC в первом полусреднем весе.

Глава организации напомнил новому чемпиону, что обязательным претендентом для него является Сандор Мартин.

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"Хэйни - претендент на то, чтобы называться чемпионом года. На его счету два потрясающих поединка в 2023-м. Он показал доминирующее выступление. Я очень горжусь Девином, он замечательный, замечательный боец. Он поднялся в первый полусредний вес, отправил Прогрейса в нокдаун, потряс его несколько раз. Этот парень по-настоящему крут.

После этого боя у Девина куча вариантов: Райан Гарсия, Джервонта Дэвис, Теофимо Лопес. У него большое будущее. А если говорить про обязательного претендента, то это - Сандор Мартин. Он следующий в очереди. Мы напомним об этом в подходящее время", - приводит слова Сулеймана Boxing Social.

Ранее Хэйни ответил на вызов Райана Гарсии после победы над Прогрейсом.

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