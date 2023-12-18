Промоутер усомнился в возможности организации боя Хэйни с Дэвисом

Промоутер Эдди Хирн высказался о возможном поединке между обладателем титула WBC в первой полусредней весовой категории Девином Хэйни и регулярным чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом.

По его словам, у них есть большие предложения по поводу боя, но команда потенциального соперника отказывается вести переговоры.

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"У нас есть несколько крупных предложений для Джервонты Дэвиса, но если он не хочет боя, то вы мало что сможете сделать.

Я хочу предложить нечто большое, но они даже не желают вести разговор", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее промоутер рассказал, с кем может подраться Хэйни в следующем году.

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