"Сумасшедший": Кроуфорд ответил на вызов на бой от Лопеса

Один из лучших боксеров современности отреагировал на заявление потенциального соперника.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд ответил обладателю пояса WBO в первой полусредней весовой категории Теофимо Лопесу, который вызвал его на бой в промежуточном весе после своей победы над Джемейном Ортисом.

По словам лидера рейтинга P4P, такими заявлениями тот пытается заработать себе популярность на его имени.

Читай также: "Меня ждет слава": Лопес вызвал на бой Кроуфорда после победы над Ортисом

"Какой еще промежуточный вес? Этот парень сумасшедший, но он знает, в чем дело. Он просто пытается использовать мое имя ради продвижения", - написал Кроуфорд в сети Х.

Напомним, что Лопес одержал победу над Ортисом единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!