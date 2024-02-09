"Меня ждет слава": Лопес вызвал на бой Кроуфорда после победы над Ортисом

Чемпион мира по версии WBO в первой полусредней весовой категории Теофимо Лопес после успеха в поединке с Джемейном Ортисом вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и WBO в полусреднем дивизионе Теренса Кроуфорда.

Американский боксер заявил, что готов подраться с соотечественником в промежуточном весе.

Читай также: "Перед камерой ты можешь говорить": Кроуфорд поставил на место Лопеса за критику

"Дальше меня ждет слава. Никто из этих парней не желает биться со мной. Я подерусь с Теренсом Кроуфордом в промежуточном весе.

Я здесь, я готов. Я всегда был готов. Я моложе, я красивее, я двукратный объединенный чемпион в 25 лет", - сказал Лопес после боя.

Напомним, что Лопес одержал победу над Ортисом единогласным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!