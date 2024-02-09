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"Меня ждет слава": Лопес вызвал на бой Кроуфорда после победы над Ортисом

Теофимо выразил готовность встретиться в ринге с лидером рейтинга P4P.
Сегодня, 10:25
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первой полусредней весовой категории Теофимо Лопес после успеха в поединке с Джемейном Ортисом вызвал на бой обладателя титулов WBC, WBA и WBO в полусреднем дивизионе Теренса Кроуфорда.

Американский боксер заявил, что готов подраться с соотечественником в промежуточном весе.

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"Дальше меня ждет слава. Никто из этих парней не желает биться со мной. Я подерусь с Теренсом Кроуфордом в промежуточном весе.

Я здесь, я готов. Я всегда был готов. Я моложе, я красивее, я двукратный объединенный чемпион в 25 лет", - сказал Лопес после боя.

Напомним, что Лопес одержал победу над Ортисом единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теренс Кроуфорд Теофимо Лопес

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