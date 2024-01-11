"Перед камерой ты можешь говорить": Кроуфорд поставил на место Лопеса за критику
Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд отреагировал на вызов обладателя титула WBO в первом полусреднем дивизионе Теофимо Лопеса.
Американец посоветовал своему соотечественнику заняться своми соперниками, а также не быть таким эмоциональным перед камерой.
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"Теофимо Лопес, тебе лучше позаботиться о тех маленьких парнях, которые в твоей весовой категории висят у тебя на спине.
Это безумие, каждый раз, кода я вижу тебя, ты даже не смотришь в мою сторону, но когда ты перед камерой, тебе есть что сказать», - написал Кроуфорд в Twitter.
Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес официально получил следующего соперника.
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