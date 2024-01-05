Теофимо Лопес официально получил следующего соперника

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес проведет первую защиту титула против Джемейна Ортиса.

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала, что поединок возглавит вечер бокса, который состоится 8 февраля на Michelob Ultra Arena в американском Лас-Вегасе, штат Невада.

В соглавном событии серебряный призер Олимпиады Кишон Дэвис проведет бой с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Хосе Педрасой.

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Свой последний поединок Лопес провел в июне, когда победил единогласным решением судей Джоша Тейлора и отобрал у него титул WBO в первом полусреднем весе. Джемейн Ортис в сентябре победил единогласным решением судей Антонио Морана.

Отметим, что Лопес и Ортис проводили свои бои с Василием Ломаченко. Теофимо победил украинца, а Джемейн - проиграл.

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