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Теофимо Лопес официально получил следующего соперника

В ринге сойдутся бывшие соперники Ломаченко.
Сегодня, 09:57
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес проведет первую защиту титула против Джемейна Ортиса.

Промоутерская компания Top Rank официально анонсировала, что поединок возглавит вечер бокса, который состоится 8 февраля на Michelob Ultra Arena в американском Лас-Вегасе, штат Невада.

В соглавном событии серебряный призер Олимпиады Кишон Дэвис проведет бой с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Хосе Педрасой.

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Свой последний поединок Лопес провел в июне, когда победил единогласным решением судей Джоша Тейлора и отобрал у него титул WBO в первом полусреднем весе. Джемейн Ортис в сентябре победил единогласным решением судей Антонио Морана. 

Отметим, что Лопес и Ортис проводили свои бои с Василием Ломаченко. Теофимо победил украинца, а Джемейн - проиграл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Теофимо Лопес Джемейн Ортис

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