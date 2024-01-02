"Надеюсь, скоро объявим": промоутер Камбососа высказался о бое с Ломаченко

Австралиец примет спортсмена из Украины у себя дома.

Промоутер бывшего объединенного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа Лу ДиБелла подтвердил, что его подопечный ведет переговоры о поединке против Василия Ломаченко.

По словам специалиста, сейчас стороны продолжают обсуждать детали, а скоро состоится офицальный анонс.

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"Мы нацелены на потенциальный бой Ломаченко - Камбосос в 2024 году в Австралии. Надеюсь, что мы сможем договориться с Top Rank и скоро что-то анонсировать. Мы выбираем дату и место проведения боя, работаем над сделками с бойцами", - сказал ДиБелла в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ожидается, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится в апреле.

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