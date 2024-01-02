iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Надеюсь, скоро объявим": промоутер Камбососа высказался о бое с Ломаченко

Австралиец примет спортсмена из Украины у себя дома.
Сегодня, 14:35
Джордж Камбосос / Getty Images
Джордж Камбосос / Getty Images

Промоутер бывшего объединенного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа Лу ДиБелла подтвердил, что его подопечный ведет переговоры о поединке против Василия Ломаченко.

По словам специалиста, сейчас стороны продолжают обсуждать детали, а скоро состоится офицальный анонс.

Читай также: "Стань и уйди чемпионом": Роберт Гарсия призвал Ломаченко завершить карьеру

"Мы нацелены на потенциальный бой Ломаченко - Камбосос в 2024 году в Австралии. Надеюсь, что мы сможем договориться с Top Rank и скоро что-то анонсировать. Мы выбираем дату и место проведения боя, работаем над сделками с бойцами", - сказал ДиБелла в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Ожидается, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится в апреле.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

Статьи по теме

"Стань и уйди чемпионом": Роберт Гарсия призвал Ломаченко завершить карьеру "Стань и уйди чемпионом": Роберт Гарсия призвал Ломаченко завершить карьеру
Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос
Сенченко назвал победителя боя Ломаченко - Хэйни Сенченко назвал победителя боя Ломаченко - Хэйни
Наставник Жироны высказался о цели на сезон Наставник Жироны высказался о цели на сезон
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция Рождественской гонки-2023
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2023 года по CS по версии HLTV: jabbi занял 16-ю позицию
просмотров

Последние новости

Европа16:10
Наставник Жироны высказался о цели на сезон
Европа15:51
Нападающий Интера получил сразу из нескольких экзотических чемпионатов
Европа15:49
Бавария намерена подписать одно из открытий Бундеслиги
ММА15:22
Один из самых хайповых бойцов UFC объявил о возобновлении карьеры
Европа15:16
Ювентусу необходимо кого-то продать, прежде чем подписать Судакова
Европа14:59
Стали известны клубы из Саудовской Аравии, которые готовы подписать Варана
Европа14:41
Наставник Жироны высказался о возможном уходе лидера клуба в Барселону
Бокс14:35
"Надеюсь, скоро объявим": промоутер Камбососа высказался о бое с Ломаченко
Европа14:12
Легенду МЮ уволили из клуба второго английского дивизиона
Украина14:10
"С**а, у меня нет слов": тренер сборной Украины разнес 95-й Квартал за шутки об оккупированном городе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK