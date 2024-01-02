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"Стань и уйди чемпионом": Роберт Гарсия призвал Ломаченко завершить карьеру

Специалист считает, что именитый боксер вскоре перестанет выступать профессионально.
Сегодня, 12:54
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Авторитетный тренер Роберт Гарсия заявил, что Василию Ломаченко следует завершить карьеру.

По словам специалиста, спортсмену с украинским паспортом нужно будет повесить перчатки на гвоздь, если победит Камбососа в бою за вакантный титул IBF в легком весе.

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"Ломаченко уже возрастной боец, и я не хочу смотреть, как ему наносят урон и избивают. Не знаю, насколько это правда, но я слышал, что он думал о том, чтобы больше не драться и завершить карьеру.

Ломаченко сразится за вакантный титул с Камбососом. Стань чемпионом и, возможно, заверши карьеру как чемпион. Или стань чемпионом, устрой большой бой, заработай несколько миллионов, а затем уйди. Это возможно в случае с Ломой. Я говорю вам, что, согласно слухам, он даже не хотел драться с Камбососом и планировал закончить карьеру. Поэтому, возможно, стань чемпионом и уйди как чемпион", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ранее сообщалось, что Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос.

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