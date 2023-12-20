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Ломаченко выпал из ТОП-10 рейтинга P4P по версии The Ring

В тройку лучших входит Александр Усик.
Сегодня, 12:55
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Авторитетное издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Лидером списка является чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Вторым идет японец Наоя Иноуэ, а на третьем месте расположился обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.

Отметим, что впервые попал в рейтинг объединенный чемпион WBO и IBF в наилегчайшем весе Джесси Родригес, который победил Санни Эдвардс. Василий Ломаченко выпал из десятки лучших.

ТОП-10 рейтинга pound-for-pound по версии The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Девин Хэйни
  7. Эррол Спенс
  8. Джервонта Дэвис
  9. Теофимо Лопес
  10. Джесси Родригес

Ранее сообщалось, что Ломаченко обошел Усика в рейтинге P4P по версии BoxRec .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Усик

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