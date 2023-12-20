Ломаченко выпал из ТОП-10 рейтинга P4P по версии The Ring
В тройку лучших входит Александр Усик.
Авторитетное издание The Ring обновило свой рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Лидером списка является чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. Вторым идет японец Наоя Иноуэ, а на третьем месте расположился обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.
Отметим, что впервые попал в рейтинг объединенный чемпион WBO и IBF в наилегчайшем весе Джесси Родригес, который победил Санни Эдвардс. Василий Ломаченко выпал из десятки лучших.
ТОП-10 рейтинга pound-for-pound по версии The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Девин Хэйни
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Теофимо Лопес
- Джесси Родригес
Ранее сообщалось, что Ломаченко обошел Усика в рейтинге P4P по версии BoxRec .
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