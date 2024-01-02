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Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Специалист отметил статус звезды из Украины.
Сегодня, 11:10
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Авторитетный тренер Роберт Гарсия поделился мыслями о предстоящем поединке Василия Ломаченко против Джорджа Камбососа.

По словам специалиста, спортсмен с украинским паспортом легко победит австралийца.

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"Ломаченко потерпел поражение от Девина Хэйни, но он подерется за чемпионский титул в следующем поединке. Я считаю, что он победит Камбососа. 

Я не думаю, что это будет легко, тем более Ломаченко будет драться в родном городе Камбососа. Ему придется бороться еще и с судейством, но мне кажется, что Лома справится с Камбососом достаточно легко", - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Ожидается, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится в апреле.

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