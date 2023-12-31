Сенченко назвал победителя боя Ломаченко - Хэйни
Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко высказался о спорном поражении Василия Ломаченко в бою против бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.
По словам эксперта, спортсмен с украинским паспортом заслуживал победить.
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"В этом году у нас были мегафайты. Был бой Ломаченко - Хэйни за абсолюта, которого мы ждали. Мне бой очень понравился. Ломаченко, наверное, был в своей лучшей форме и провел один из своих лучших поединков за последние годы.
Победу одержал Хэйни. Я считаю, что победил Ломаченко. На мой взгляд, он был лучше. Но победу отдали Хэйни, так что имеем то, что имеем", - сказал Сенченко в интервью The Glove Show.
Напомним, что Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
Ранее Арум сообщил потенциальную дату боя Ломаченко - Камбосос.
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