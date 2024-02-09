"Хороший боец для пополнения резюме": Отец Лопеса настаивает на поединке с Кроуфордом

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер обладателя титула WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса, высказался о вызове на бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в полусреднем дивизионе Теренса Кроуфорда.

По его словам, его сын готов ко встрече в ринге с лидером рейтинга P4P и способен добиться успеха в этом поединке.

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"Конечно же, мы хотим увидеть этот бой. Мы могли бы подраться с Кроуфордом. Многие скажут, что Теофимо не готов, но бросьте. Теренс боксирует, идет вперед, он будет открываться и создавать нам углы для нанесения ударов.

Я знаю, что сейчас, учитывая силу, которой обладает мой сын, любому будет тяжело его побить. Я думаю, что мы покорим много весовых категорий. Теофимо становится лучше, когда дерется с более крупными парнями.

Я считаю, что мы очень хорошо выступим с Теренсом. Если он может его победить, то позвольте ему это сделать. Пусть люди сами все увидят. По крайней мере, Теофимо рискует. Кроуфорд - это хороший боец для пополнения своего резюме", - сказал Лопес-старший в комментарии Fight Hub TV.

Напомним, ранее Кроуфорд ответил на вызов на бой от Лопеса.

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