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"Будет ли интерес?": Отец Фьюри оценил вероятность трилогии Усик - Джошуа

Джон Фьюри предположил, могут ли украинец и британец снова встретиться в ринге, и спрогнозировал итог боя.
Сегодня, 11:38
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, оценил возможность организации третьего поединка между чемпионом по версиям WBA, WBO и Александром Усиком и Энтони Джошуа.

По его мнению, британцу прежде всего не стоит заглядывать за спину Фрэнсису Нганну, с которым у него ближайший бой. А если Эй Джей и окажется снова в ринге с украинцем, то потерпит третье поражение.

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"Сначала Джошуа нужно пройти Нганну, а это очень непросто. Фрэнсис - опасный человек. Большой парень, атлетичный, сильный и верящий в себя. Он способный, он у тебя перед носом, он не против порвать тебя. Джошуа должен пройти его, прежде чем думать о том, чтобы вступить в бой с кем-то еще.

Энтони уже дважды проиграл Усику, а если ты проиграл дважды, будет ли такой большой интерес к третьему бою? Будет то же самое: Усик переиграет его", - приводит слова Джона Фьюри DAZN.

Напомним, что бой Джошуа - Нганну состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джошуа рассказал, как бы завершился его бой с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик джон фьюри

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