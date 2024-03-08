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Названа дата возвращения Уайта в ринг после допингового скандала

Недавно с британского боксера сняли обвинения в употреблении запрещенных веществ.
Сегодня, 15:02
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Бывший претендент на чемпионский титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) уже вскоре проведет свой следующий бой после того, как его оправдали по деле об употреблении допинга.

Соперником британского боксера станет немец румынского происхождения Кристиан Хаммер (27-10, 17 КО), а поединок состоится 17 марта на арене TF Royal Hotel в Каслбаре, Ирландия.

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"Я рад вернуться и заняться любимым делом. Я не становлюсь моложе. Очевидно, что впереди много хороших боев. Сейчас я просто хочу вернуться в строй. Моя цель показать, что я все еще один из лучших супертяжеловесов в мире", - приводит слова Уайта Sky Sports.

Ранее Уайт отреагировал на снятие обвинений в употреблении допинга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хаммер Диллиан Уайт

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