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Промоутер сообщил, когда Богачук проведет следующий бой

Украинец имеет четкий план, чтобы получить полноценное чемпионство.
Сегодня, 13:06
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Том Леффлер, промоутер временного чемпиона WBC в первом среднем весе Сергея Богачука (24-1, 23 КО), высказался о будущем украинца.

По словам специалиста, Богачук проведет несколько защит, а затем получит шанс за полноценное чемпионство.

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"Сергей будет сражаться в июле. План состоит в том, чтобы Сергей защитил свой временный титул один или два раза, а потом, как только мы сможем, мы устроим очень большое сражение за полноценное чемпионство и, возможно, объединительное сражение", - приводит слова промоутера WBC.

Напомним, Богачук в конце марта одолел Брайана Мендосу решением судей и получил временный титул.

Ранее Богачук назвал двух желаемых соперников.

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