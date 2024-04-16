Хргович назвал условия для быстрого нокаута в бою с Дюбуа

Обязательный претендент на чемпионский титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович прокомментировал бой с Даниэлем Дюбуа.

По словам хорвата, он хочет получить интересный поединок, иначе он быстро нокаутирует британца.

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"Я надеюсь, что он изменился, иначе бой продлится всего несколько раундов.

Я очень надеюсь, что все это время он усердно работал и прогрессировал. Просто тот спарринг, который мы провели, точно не принес ему пользу", - приводит слова Хрговича Boxing Scene.

Бой Хргович - Дюбуа состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Ранее менеджер Усика оценил шансы на срыв боя с Фьюри.

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