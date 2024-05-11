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Леннокс Льюис оценил смысл реванша между Фьюри и Усиком

Легенда бокса назвал условие для второго боя.
Сегодня, 10:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мнением о целесообразности реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам именитого спортсмена, нужно два боя, чтобы узнать, кто лучше из них.

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"Когда встречаются два великих бойца, то в одном поединке вы не получите полного пакета. Нам нужно полноценных два боя, если только один парень не нокаутирует другого в первых раундах.

Но если парни отбоксируют двенадцать раундов и мы увидим отличный бокс, тогда мы захотим увидеть это снова. Нам будет необходимо убедиться, действительно ли один боец сильнее другого и сможет ли другой парень исправить ситуацию", - приводит слова британца Boxing Scene.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. 

Напомним, Леннокс Льюис сделал прогноз на исторический бой.

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