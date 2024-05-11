Леннокс Льюис оценил смысл реванша между Фьюри и Усиком
Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мнением о целесообразности реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
По словам именитого спортсмена, нужно два боя, чтобы узнать, кто лучше из них.
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"Когда встречаются два великих бойца, то в одном поединке вы не получите полного пакета. Нам нужно полноценных два боя, если только один парень не нокаутирует другого в первых раундах.
Но если парни отбоксируют двенадцать раундов и мы увидим отличный бокс, тогда мы захотим увидеть это снова. Нам будет необходимо убедиться, действительно ли один боец сильнее другого и сможет ли другой парень исправить ситуацию", - приводит слова британца Boxing Scene.
Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.
Напомним, Леннокс Льюис сделал прогноз на исторический бой.
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