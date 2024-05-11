Тренер Уайлдера сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 КО), поделился ожиданиями от боя обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам специалиста, он верит, что украинец станет абсолютным чемпионом мира.

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"Я выберу Усика, но в то же время Фьюри большой и знает, как использовать свои габариты. Фьюри находится в лучшей форме, чем я думал.

Он не медленный, у него хорошая сила ударов и хороший боксерский интеллект. На бумаге это хороший бой. Но посмотрим, как все сложится", - приводит слова Скотта Sky Sports.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии.

Напомним, Леннокс Льюис сделал прогноз на исторический бой.

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