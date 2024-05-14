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"Он даже не может строить планов": Фьюри подтвердил, что проведет два боя с Усиком

Британец оценил шансы на проведение поединка с Джошуа.
Сегодня, 11:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался о том, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) прибыл на его бой против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

По словам "Цыганского короля", у него сделка с украинцем на два боя, так что Джошуа никак не повлияет на это.

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"Джошуа не может построить так много планов, потому что у нас сделка на два боя, так что если он планирует что-нибудь, ему придется подождать, пока все не закончится. Тогда мы можем вести переговоры.

Сейчас в дело вовлечены саудовцы, а его достоинство Турки Аль аш-Шейх контролирует все, он может делать эти бои такими, потому что деньги не являются проблемой.

И в этих соглашениях всегда речь идет о деньгах. Все бои легко организовать в любой весовой категории. Турки организует их", - приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Поединок Усика против Фьюри состоится 18 мая в Саудовской Аравии. На кону звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Ранее украинец прокомментировал потасовку с командой Фьюри.

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