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"Правда от Бога": Уайлдер заявил о готовности провести бой с Джошуа

Американец обозначил свои планы на будущее.
Сегодня, 15:30
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер завил, что после победы над китайцем Чжаном Чжилеем готов приехать в Лондон и разделить ринг с британцем Энтони Джошуа.

По словам американца, он готов выходить в ринг с лучшими бойцами.

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"У меня нет проблем с приездом в Лондон. Это будет удивительно. Единственное чем отличается путешествия в россию от приезда в Великобританию, это то, что в Британии у меня больше фанатов. Я думаю, что они придут и будут поддерживать меня, несмотря на то, что я дерусь с их земляком.

Я хочу этого и никогда не отказывался от боев. Я никогда не уклонялся от соперников, чтобы вы не слышали обо мне за все эти годы. Это правда от Бога, но все зависит от боя 1-го июня", - приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что тренер Уайлдера назвал потенциальных соперников после двух уже запланированных боев.

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