Тренер Уайлдера назвал потенциальных соперников после двух уже запланированных боев

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, рассказал, с кем они хотели бы устроить бои в будущем.

По словам наставника американского боксера, после двух ближайших поединков с Чжаном Чжилеем 1 июня и Джаредом Андерсоном 3 августа они рассчитывают выйти на лидеров дивизиона Александра Усика, Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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"Усик - один отличный вариант, который все еще находится на столе. Также как Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Это время большого бокса, поэтому Деонтей находится в прекрасном положении. Вот почему я не могу дождаться 1 июня, когда вы увидите его прежнего, потому что я ожидаю, что он станет тем Деонтеем Уайлдером, каким я его знаю", - приводит слова Скотта Sky Sports.

Ранее Уайлдер выбрал более легкого соперника между Фьюри и Усиком.

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