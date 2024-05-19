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Фьюри: Я победил Усика

Британец сделал заявление сразу после боя.
Сегодня, 03:03
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) прокомментировал поражение в поединке с новым абсолютом в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО).

По словам британца, он заслужил победить и войти в историю бокса.

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"По моему мнению, я выиграл бой. Возвращаемся в свои семьи, а затем продолжим в октябре. Конечно, мы отдохнем, а потом вернемся к делу в октябре. Думал, что выиграл бой, но не собираюсь плакать и оправдываться", - приводит слова Тайсона Independent.

Напомним, Усик одержал победу раздельным решением судей – 115:112, 114:113, 113:114. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в 21 веке.

Отметим, что украинец сразу после боя обратился к отцу.

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