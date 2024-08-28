Уоррен: Дюбуа меня разочаровал в бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, признался, что британец его огорчил в поединке против Александра Усика.

По словам функционера, он был расстроен реакцией Дюбуа, который, по его мнению, нанес легальный удар в корпус в пятом раунде.

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"Я больше не разочарован, это в прошлом. Но я думаю, что тот бой сделал Дюбуа тем, кем он стал. Тогда я был расстроен тем, что сделал рефери. И в определенной мере я был разочарован Даниэлем в том бою. Кажется, что он потерял интерес к поединку и был очень подавлен в тот момент, когда, как он посчитал, рефери продемонстрировал свою предвзятость. Он был предвзятым, но я сказал потом Даниэлю: "В конце концов, ты молодой парень, ты сам можешь стать для себя рефери".

Когда что-то идет не так, как ты хочешь, ты сжимаешь зубы и продолжаешь. Это то, что Дюбуа делал в своих двух последних боях. Он сжимал зубы и демонстрировал, из какого теста сделан", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Box Nation.

Напомним, в августе прошлого года Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде.

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