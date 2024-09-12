Джойс сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Британец рассказал, от кого зависит судьба поединка.

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джо Джойс высказался о втором поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.

По словам британца, украинец победит, но "Цыганский король" может удивить его.

"Все зависит от Фьюри - сможет ли он удивить, провести потрясающий тренировочный лагерь, а затем все поставить на карту.

Посмотрим, сможет ли он что-то сделать. А так я считаю, что Усик снова победит", - сказал Джойс в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал свою мотивацию в реванше с Фьюри.

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