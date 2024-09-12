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Чемпионский поединок Стивенсона сорвался

Американец получил травму.
Сегодня, 18:33
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила, что чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон не проведет поединок против Джо Кордины.

Американец травмировался в преддверии боя. Шакур перенес срочную операцию.

"Бог действует таинственными способами через взлеты и падения, я постоянно голоден и мотивирован больше, чем когда-либо. 2025 год станет моим лучшим годом. 

Хирургическое вмешательство прошло отлично, это небольшая задержка для большого возвращения", – написал Шакур.

Бой с Кординой, который должен был состояться 12 октября, отменен. Поединнок могут провести в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что Александр Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри.

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