Чемпионский поединок Стивенсона сорвался

Промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила, что чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон не проведет поединок против Джо Кордины.

Американец травмировался в преддверии боя. Шакур перенес срочную операцию.

"Бог действует таинственными способами через взлеты и падения, я постоянно голоден и мотивирован больше, чем когда-либо. 2025 год станет моим лучшим годом.

Хирургическое вмешательство прошло отлично, это небольшая задержка для большого возвращения", – написал Шакур.

Бой с Кординой, который должен был состояться 12 октября, отменен. Поединнок могут провести в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что Александр Усик начал тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри.

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