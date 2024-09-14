Берланга перевесил Альвареса перед титульным боем

В Лас-Вегасе, штат Невада, США состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерской компании TGB Promotions.

Главным событием веера станет бой объединенного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и пуэрториканца Эдгара Берланги.

Результаты взвешивания:

Сауль Альварес - 75.63 кг

Эдгар Берланга - 75.97 кг

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