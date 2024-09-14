Берланга перевесил Альвареса перед титульным боем
Эдгар постаратеся отобрать пояса у Канело.
В Лас-Вегасе, штат Невада, США состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерской компании TGB Promotions.
Главным событием веера станет бой объединенного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и пуэрториканца Эдгара Берланги.
Результаты взвешивания:
- Сауль Альварес - 75.63 кг
- Эдгар Берланга - 75.97 кг
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