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Берланга перевесил Альвареса перед титульным боем

Эдгар постаратеся отобрать пояса у Канело.
Сегодня, 07:25
Сауль Альварес и Эдгар Берланга / Getty Images
Сауль Альварес и Эдгар Берланга / Getty Images

В Лас-Вегасе, штат Невада, США состоялась официальная процедура взвешивания участников вечера бокса от промоутерской компании TGB Promotions.

Главным событием веера станет бой объединенного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса и пуэрториканца Эдгара Берланги.

Результаты взвешивания:

  • Сауль Альварес - 75.63 кг
  • Эдгар Берланга - 75.97 кг
Ранее Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом.

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