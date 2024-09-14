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Усик или Фьюри: Тедди Атлас назвал лучшего боксера мира

Специалист вспомнил первый поединок супертяжеловесов.
Сегодня, 11:08
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Известный тренер Тедди Атлас поделился мнением о том, кто является лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

По словам специалиста, украинец Александр Усик занимает первое место в его рейтинге pound-for-pound.

"На самом деле после невероятного боя против Фьюри, в котором Усик объединил все титулы, я поставил его на первое место. И Кроуфорд с этим согласился. Даже сам Теренс об этом сказал.

Так что у меня Усик - первый номер pound-for-pound. Иноуэ и Кроуфорд проводят бои, чтобы выяснить, кто идет сразу после Усика. Для меня эти три боксера стоят очень близко", - приводит слова тренера Seconds Out.

Ранее Джошуа назвал лучшего боксера планеты на данный момент.

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