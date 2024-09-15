Лара победил Гарсию техническим нокаутом в девятом раунде

Бой за титул чемпиона WBA в среднем весе получился не очень интересным.

В ночь на воскресенье, 15 сентября, на T-Mobile Arena в Лас-Вегаса, штат Невада, США состоялся бой за чемпионский пояс WBA в среднем весе между Дэнни Гарсией (37-4, 21 КО) и Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО).

Гарсия в целом был довольно пассивен для претендента на пояс, а любые его попытки забрать инициативу Лара пресекал почти без труда.

Бой в целом был довольно скучным, оба бойца не стремились атаковать и закончить поединок быстрым нокаутом.

В итоге развязка боя случилась в девятом раунде, когда Гарсия упал на колено. Тренер американця его отец Анхель решил досрочно завершить бой, позволив Ларе защитить чемпионский титул.

Ранее также Альварес защитил свой пояс в поединке с Берлангой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!