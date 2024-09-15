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Альварес отказался отвечать на вызов на бой от Кроуфорда

Мексиканский чемпион не захотел комментировать обращение к нему.
Сегодня, 20:12
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес отказался отвечать на вопрос о вызове на бой от Теренса Кроуфорда.

После победы мексиканца над Эдгаром Берлангой американский боксер и министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявили о готовности устроить бой, но Канело проигнорировал их обращение.

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"Сегодня вечером Теренс Кроуфорд был с Турки Аль аш-Шейхом на другом мероприятии. Они бросили вам открытый вызов. Каков ваш ответ на вызов Кроуфорда?" - спросили Альвареса после боя.

"Без комментариев", - ответил Канело.

Напомним, что Альварес одержал победу над Берлангой единогласным решением судей со счетом 119-109, 119-109, 117-110.

На ISPORT доступно видео лучших моментов боя Альварес - Берланга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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