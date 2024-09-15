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"Канело, давай, мы готовы": Кроуфорд и Аль аш-Шейх обратились к Альваресу

Потенциальный соперник оставил послание мексиканскому чемпиону по поводу мегафайта.
Сегодня, 18:40
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Теренс Кроуфорд и министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх обратились к чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Саулю Альваресу после его победы над Эдгаром Берлангой.

Американский боксер и функционер выразили готовность устроить бой.

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"Эй, Турки, скажи им, что дальше мы пойдем за Канело", - заявил Кроуфорд.

"Да, погнали! Канело, давай, мы готовы", - ответил Аль аш-Шейх.

"Вы услышали это от него. Просто введите меня в игру, с*чки. Канело против Кроуфорда - это самый большой бой в боксе. Но мы готовы. Мы сохраняем готовность, в этом плане нам не нужно готовиться", - добавил Кроуфорд.

Ранее Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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