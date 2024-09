"Канело, давай, мы готовы": Кроуфорд и Аль аш-Шейх обратились к Альваресу

‼️ Terence Crawford and His Excellency Turki Alalshikh calling out Canelo Alvarez after his win vs Edgar Berlanga… [🎥 @TerenceCrawford ] pic.twitter.com/ubtfnaInOF

