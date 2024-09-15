"Канело, давай, мы готовы": Кроуфорд и Аль аш-Шейх обратились к Альваресу

Теренс Кроуфорд и министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх обратились к чемпиону мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Саулю Альваресу после его победы над Эдгаром Берлангой.

Американский боксер и функционер выразили готовность устроить бой.

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"Эй, Турки, скажи им, что дальше мы пойдем за Канело", - заявил Кроуфорд.

"Да, погнали! Канело, давай, мы готовы", - ответил Аль аш-Шейх.

"Вы услышали это от него. Просто введите меня в игру, с*чки. Канело против Кроуфорда - это самый большой бой в боксе. Но мы готовы. Мы сохраняем готовность, в этом плане нам не нужно готовиться", - добавил Кроуфорд.

‼️ Terence Crawford and His Excellency Turki Alalshikh calling out Canelo Alvarez after his win vs Edgar Berlanga…



[🎥 @TerenceCrawford] pic.twitter.com/ubtfnaInOF — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 15, 2024

Ранее Альварес назвал условие для боя с Кроуфордом.

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