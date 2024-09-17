"В 100 раз лучше, чем тогда с Кличко": Хирн назвал самого сильного тяжеловеса
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, высказался о форме своего клиента.
По словам специалиста, его подопечный сейчас является лучшим боксером дивизиона.
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"Когда я просматриваю старые бои Джошуа, особенно поединок с Кличко, я вижу, как далеко он продвинулся. Мне спешно от того, что говорят люди об этом, сравнивая те его способности с нынешними.
Сейчас Энтони в 100 раз лучше, как боец. Работа ног, защита, опыт, знания, да все. В поединке с Кличко у него было только большое сердце, необузданность и грубая сила. Теперь у него есть все необходимые качества. Лучший тяжеловес в мире и он это докажет в субботу вечером", - приводит слова промоутера Boxing News 24.
Ранее Виталий Кличко оценил поражение брата от Джошуа.
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