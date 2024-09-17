Леннокс Льюис сделал прогноз на бой Дюбуа - Джошуа

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о поединке Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

По словам известного боксера, Эй Джей сможет завоевать чемпионский пояс IBF.

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"Этот бой может сложиться в любую сторону, но у Энтони есть преимущество. Даниэль был в тени, но он хочет этого, он мечтал об этом всю жизнь. Если он рискнет, то все получится. В последних боях Дюбуа получил много опыта.

Сейчас все в руках Джошуа, но не прямо, чтобы совсем. Даниэль проделал работу, это его возможность, ему решать, идти ли вперед. В этом бою может произойти все что угодно. Если посмотреть на бой с Джойсом, то Джо ловил Дюбуа джебами. Я верю, что джеб Джошуа лучше, чем у Джойса. Это может стать слабостью Дюбуа. Если он не включит свой джеб и позволит Эй Джею первым включить его джеб, то это станет проблемой.

Джошуа победит досрочно. Я не думаю, что бой закончится рано. Я считаю, что он, вероятно, завершится в поздних раундах. Но Даниэль не собирается выходить и падать", - сказал Льюис для The Ring.

Бой Дюбуа - Джошуа состоится 21 сентября на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Виталий Кличко рассказал, кого будет поддерживать в бою Джошуа – Дюбуа.

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