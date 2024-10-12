Бетербиев и Бивол провели взвешивание и дуэль взглядов

Определится абсолютный чемпион мира в полутяжелого весе.

Обладатель титулов WBC, IBF, WBO Артур Бетербиев (20–0, 20 КО) и чемпион WBA Дмитрий Бивол (23–0, 12 КО) проведут поединок.

Накануне боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелого весе (до 79,4 кг) боксеры прошли официальную процедуру взвешивания перед боем и провели дуэль взглядов.

‼️ Artur Beterbiev vs Dmitry Bivol FINAL FACE-OFF ahead of tomorrow night…



[🎥 @Queensberry] pic.twitter.com/FbqKAgly3Q — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 11, 2024

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Результаты взвешивания:

Бивол – 78,98 кг,

Бетербиев – 79,36 кг.

Поединок состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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