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Бетербиев и Бивол провели взвешивание и дуэль взглядов

Определится абсолютный чемпион мира в полутяжелого весе.
Сегодня, 07:25
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол / Getty Images

Обладатель титулов WBC, IBF, WBO Артур Бетербиев (20–0, 20 КО) и чемпион WBA Дмитрий Бивол (23–0, 12 КО) проведут поединок.

Накануне боя за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелого весе (до 79,4 кг) боксеры прошли официальную процедуру взвешивания перед боем и провели дуэль взглядов.

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Результаты взвешивания: 

  • Бивол – 78,98 кг, 
  • Бетербиев – 79,36 кг.

Поединок состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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