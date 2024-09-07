Сауль Альварес назвал условия для реванша с Биволом

Объединенный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес ысказался по поводу противостояния с Дмитрием Биволом.

По словам мексиканца, он готов во второй раз выйти в ринг с соперником, если Дмитрий победит в предстоящем бою за бесспорный титул против Артура Бетербиева.

"Никогда не знаешь, что тебя ждет. Всегда есть возможность. Если Бивол победит в следующем бою, я бы хотел воспользоваться этим шансом", - приводит слова Альвареса Boxing Scene.

Напомним, в первом бою Бивол победил Бетербиева единогласным решением судей.

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