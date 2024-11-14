Богачук оценил бой с Мадримовим, назвав его главный недостаток

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук поделился ожиданием от поединка с бывшем обладателе титула WBA Исраиле Мадримове.

Сергей считает Мадримова одним из лучших боксеров в их дивизионе, но у него есть проблемы с выносливость.

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"Мадримов один из лучших боксеров в моей весовой категории, потому что бой с Кроуфордом он фактически выиграл, но победу просто не отдали ему. Ну а в общем он один из самых лучших в моем весе.

Среди преимуществ стоит выделить то, что этот боксер обладает хорошим ударом, также здесь еще стоит упомянуть его опыт, у него большая спортивная карьера, большая любительская карьера в боксе.

Слабая сторона - он не слишком вынослив. Ну то есть в начале он хороший, а вот дальше не хватает ему выносливости. В целом же Мадримов очень хороший боксер", - сказал Богачук в интервью Ukrsport.pro.

Ранее Богачук объяснил позицию Ломаченко, который публично не осудил нападение россии.

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